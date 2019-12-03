NATO'nun Türkiye'yi hedef alan eylemleri

CIA'nın yürüttüğü örtülü operasyonların karargahı; NATO oldu.

1949'da kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO, hedefini hep yakında tuttu. Öncelik, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki üye ülkeleri tehdit altına almak oldu. Üye ülkelerde gizli, devlet içi örgütlenmeler inşa ederek buralarda faaliyetler yürüttü.

NATO ülkeleri içindeki yeraltı örgütlenmesi GLADYO, Türkiye'de tarihe damga vuran çok sayıda yıkıcı operasyona imza attı.

Türkiye'nin vatansever isimlerine Ergenekon ve Balyoz tertipleri yapıldı.

Uğur Mumcu suikasti, Eşref Bitlis'in şüpheli ölümü, Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi... Türkiye'deki bu cinayetlerin altından da hep Gladyo'nun örgütleme ağı çıktı.

NATO merkezlerindeki toplantılarda da hedefte Türkiye vardı.

2006'da, Roma’daki NATO Savunma Koleji’nde,Türkiye'nin bölünmüş haritası kullanıldı. Türkiye’nin 18 ilini "Kürdistan" sınırlarında gösteren harita, büyük ses getirdi. Dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Peter Pace,dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı arayarak özür diledi.

11 yıl sonra, bu sefer NATO'nun Norveç'teki tatbikatında, hedef yine Türkiye oldu. Tatbikattaki simülasyonda düşman tablosuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk resmine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verildi.

2016'daki, Fethullahçı Amerikancı 15 Temmuz darbesi de doğrudan bu merkezler tarafından yönetildi. NATO üsleri kullanılarak, Türkiye bombalandı.

Ordusu ve polisiyle ile 12 saat Gladyoyla çarpışan Türk Milleti, bu savaştan zaferle ayrıldı.

24 Temmuz 2015 tarihinde, PKK’nın üzerine silahla yürüyen Ankara, adım adım NATO'yu sorgulamaya başladı.

Son olarak Barış Pınarı Harekatı ile Büyük Ortadoğu Projesinin kalbine hançeri saplayan Türkiye, NATO müttefiklerinden destek alamadı.

Amerika, terör koridorunu parçalayan harekata misilleme olarak NATO savunma planlarında YPG’nin tehdit olarak kayıtlara geçirilmesini engelledi. Türkiye ise NATO'nun bu tavrını yanıtsız bırakmadı. Amerika'nın YPG'yi koruyan bu tutumuna karşı NATO'nun Baltık planını kilitledi.

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