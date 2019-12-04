NATO'yu kilitleyen konular

NATO’nun 70’inci yılında üye ülkelerin liderleri İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geldi.

Zirvesi Liderler Zirvesi öncesi yapılan ikili görüşmelerde yaşanan tartışmalar, belirginleşen görüş ayrılıkları NATO toplantısına damga vurdu.

Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ile ilgili ifadeleri NATO içindeki çatlağın büyüklüğünü gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye’nin IŞİD’li teröristlerle işbirliği yaptığını ima etti. YPG’lileri terörist olarak görmediklerini belirtti. Türkiye’nin NATO üyesi olarak Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alıp kullanmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la oldukça iyi ilişkisi olduğunu ifade etti. Türkiye’nin S-400 sistemi almasının ise eski ABD Başkanı Obama’nın suçu olduğunu söyledi.

Trump ile Macron görüşmesinin ardından Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa arasında Dörtlü Suriye Zirvesi yapıldı. Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti" yanıtını verdi.

Görüşmede liderlerin İdlib'de dahil Suriye'de sivillere yönelik saldırıların durması gerektiği konusunda fikir birliğine vardığı kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Liderler Toplantısı için Hazırlık" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada Türkiye, Fransa ve ABD arasındaki görüş ayrılıklarını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri "Suriye'deki YPG'nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak halihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’ya gitmeden önce NATO Savunma Planları ile ilgili açıklama yapmış, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini vurgulamıştı.

ulusal.com.tr