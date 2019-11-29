NATO zirvesi öncesi, Rusya'yı hedef aldı

Londra'da 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde dengeleri değiştiren gelişmeler yaşandı.

Türkiye'nin Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermemesi ittifak içinde gerilime neden oldu. Türkiye net tavır koydu, YPG terör örgütü olarak kabul edilmezse, NATO'nun Baltık ülkeleri planı desteklenmeyecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun beyin ölümün gerçekleştiğini söylemiş, Almanya Başbakanı Merkel ise NATO için daha çok çalışmalıyız ifadelerini kullanmıştı.

NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İttifak liderleri Londra’da bir araya gelecek.

Zirve öncesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya’nın NATO için gerçek bir tehlike teşkil ettiğini söyledi.

Wallace, “Rusya gerçek bir tehlike teşkil ediyor. Sözgelimi NATO için. Rusya adım adım, milim milim kararlılığımızı test ediyor” ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr