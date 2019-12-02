NATO zirvesi öncesi sert mesajlar

Dünyanın gözü Londra'da. NATO'nun 70. yılında liderler zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye, kritik gündem başlıklarını taşıyacak.

Londra'daki zirve öncesi, Ankara sert tonda mesajlar verdi. Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısında, "veto hakkı" hatırlatıldı.

Açıklamada Türkiye'nin kuvvet gücüne vurgu yapıldı.

Baltık ülkeleri ile ilgili savunma planına onay vermeyen Türkiye'nin şantaj yaptığına ilişkin iddialara da yanıt verildi. Güvenlik kaynakları, NATO içerisindeki prosedürlerin işlediğinin altını çizdi. 'Türkiye şantaj yapıyor' gibi ifadeler kabul edilebilir değil" dedi.

Şimdi dikkatler Londra'daki NATO Liderler zirvesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirvede, Türkiye'nin elindeki dosya oldukça kabarık.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin S-400 alımı, Doğu Akdeniz konuları masada olacak. Ayrıca, IŞİD bahanesi ile PKK/PYD'ye verilen desteğin kesilmesi istenecek.

Erdoğan, Alman, İngiliz ve Fransız liderlerle de 4’lü toplantı yapacak.

ulusal.com.tr