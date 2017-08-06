İstanbul Bahçelievler'de otomobillerin navigasyon cihazı ve teyplerini çalan bir çeteye operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

6 ayda yaklaşık 100 aracı işte böyle rahat tavırlarla soydular.. Sonunda da yakayı ele verdiler..



İstanbul Bahçelievler'de polis otomobillerdeki navigasyon cihazı ve teypleri çalan bir çetenin peşine düştü.



Güvenlik kamerası görüntülerini toplayan ekipler "Tato" lakaplı çete lideri ile ekibini teknik ve fiziki takibe aldı. Hırsızların kimlikleri tek tek tespit edildi.



Operasyonun düğmesine basan güvenlik güçleri, çete lideriyle birlikte 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.



Farklı adreslerde yapılan aramalarda otomobillerden çalınan teyp ve navigasyon cihazları ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



6 kişilik çetenin yaptıkları soygun görüntüleri de basınla paylaşıldı.



Gözüne kestirdiği bir aracın arka camını kırarak içeri giren hırsız, yaklaşık 2 dakika sonra çaldığı navigasyon ile birlikte kaçıyor..



Soygun anında rahat hareket eden hırsızlar, görüntüleri izleyenleri de bir hayli şaşırtıyor.





ulusal.com.tr