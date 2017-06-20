FETÖ'nün medya yapılanmasına "darbe çağrışımı" davasında tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, "Özeleştiri yapmak istiyorum. Cemaat işini geç fark ettim. Ben FETÖ’yü geç fark ettim. Bunu söylüyorum. İnat ettim mi burnumun dikine giderim. Uyarılara dikkat etmem. Dindar ile din istismarcısını ben ayırt edemedim. Bunu burada itiraf ediyorum, terör örgütünü geç fark ettim." dedi. Ilıcak ve 2 tutuklu sanığın savunmasını tamamladığı duruşma, ses sistemlerinde teknik arıza yaşanması üzerine yarına ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 17 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında savunma yapan Nazlı Ilıcak, "Özeleştiri yapmak istiyorum. Cemaat işini geç fark ettim. Ben FETÖ’yü geç farkettim. Bunu söylüyorum. İnat ettim mi burnumun dikine giderim. Uyarılara dikkat etmem. Dindar ile din istismarcısını ben ayırt edemedim. Bunu burada itiraf ediyorum, terör örgütünü geç fark ettim." dedi.



"İtiraf ediyorum, geç fark ettim"



FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, cemaat olarak bildiği olgunun terör örgütü olduğuna kesin kanaat getirdiğine değinen, Ilıcak şunları kaydetti:



"Özeleştiri yapmak istiyorum. Cemaat işini geç fark ettim. Ben FETÖ’yü geç fark ettim. Bunu söylüyorum. İnat ettim mi burnumun dikine giderim. Uyarılara dikkat etmem. Benim bunu geç fark etmemin farklı bir sebebi vardı bunu anlatmak istiyorum. Demokrat parti geleneğinden gelen biri olarak, dindar kesimlere daima duyarlı oldum. Dindar ile din istismarcısını ben ayırt edemedim. Bunu burada itiraf ediyorum, terör örgütünü geç farkettim."



Kaçmasının söz konusu olmadığını söyleyen Ilıcak, tahliyesini talep ederek, savunmasını tamamladı.



Nazlı Ilıcak'ın ardından savunma yapan tutuklu sanıklar Fevzi Yalçın ve Yakup Şimşek de FETÖ ile ilgili bir bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep ettiler.



Duruşma, yarına ertelendi.