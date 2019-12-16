Necip Hablemitoğlu suikastinde yeni gelişme! Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

17 yıl önce FETÖ'nün gizli yapılanmaları üzerine çalışırken, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından biri yakalandı.

Hablemitoğlu'nun suikatçilerinden biri olduğu düşünülen Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da yakalandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK’dan ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır'ın, titiz bir çalışmayla yürütülen Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi.

Suikat şüphelisi için Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün yakalama kararı sonrasında Interpoller kırmızı bülten çıkartıldı.

Şüpheli Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz’da gözaltına alındı. Yaklaşık beş yıldır Ukrayna’da yaşayan Nuri Gökhan Bozkır, Kiev’in merkezinde ortağı olduğu belirtilen ünlü Türk restoranında yakalandığı açıklandı. Ukrayna vatandaşı ile evli olan şüphelinin daimi oturum izni bulunduğu ve çevresinde "komutan" lakabıyla tanındığı öğrenildi.

Ukrayna’da yaklaşık 3 ay süren tutukluluğunun ardından mahkemeden ev hapsi kararı verildi. Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır’ın mahkeme süreci devam ediyor.

Hablemitoğlu’nun suikast şüphelisinin Ukrayna’dan iade edilmesi sonrası, 17 yıldır karanlıkta kalan cinayetin tüm şüphelilerine ulaşılması bekleniyor.,

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