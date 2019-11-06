Neçirvan Barzani'den operasyon değerlendirmesi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil terör örgütü PKK ile sorunu olduğunu söyledi. Barzani, PKK'nın özerklik istemesi sonucu olayların bu aşamaya geldiğini belirtti.
GÜNDEM 06.11.2019, 14:38 06.11.2019, 15:39
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen bir panelde konuştu. Türkiye, Suriye ve PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil PKK ile sorunu olduğunu söyledi.
PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, PKK'nın özerlik istemesi sonucu bu aşamaya gelindiğini söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, Türkiye'nin kendilerine sınırda PKK varlığına izin vermeyeceklerini söylediğini aktardı.
ulusal.com.tr
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