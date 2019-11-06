Neçirvan Barzani'den operasyon değerlendirmesi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen bir panelde konuştu. Türkiye, Suriye ve PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil PKK ile sorunu olduğunu söyledi.

PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, PKK'nın özerlik istemesi sonucu bu aşamaya gelindiğini söyledi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, Türkiye'nin kendilerine sınırda PKK varlığına izin vermeyeceklerini söylediğini aktardı.

ulusal.com.tr

