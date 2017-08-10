Türkiye genelinde sıcaklık Ağustos ortalamasının 6 derece üstünde. İstanbul'da ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 27 derece, ortalama yağışlı gün sayısı ise 5 gündü. AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul bugün az bulutlu ve açık. Nemli hava yerini daha kuru ve sıcak günlere bırakacak. Önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor." denildi

İstanbul'da sert rüzgar serinlik veriyor ama kentin kuzeyi hala çok nemli.



İstanbul’da bugün havanın 33 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.



İstanbul'da nem cuma günü düşmeye başlıyor ama asıl serinleme pazar günü.



İstanbul’da pazar günü hava sıcaklığının 33 derece hissedilen hava sıcaklığının ise 34 derece olması bekleniyor.



Ankara ve İç Anadolu'da sıcaklık çok artıyor, 35-36 derece.



Türkiye genelinde yaklaşık 6 gün hava çok sıcak olacak.



AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul bugün az bulutlu ve açık. Nemli hava yerini daha kuru ve sıcak günlere bırakacak. Önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor." denildi.



ulusal.com.tr



