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Neslican Tay ile ilgili tepki çeken paylaşımı kimin yaptığı açıklandı! Neslihan Sungur kimdir?

Avukat Umur Yıldırım, hayatını kaybeden Neslican Tay ile ilgili tepki çeken paylaşıma dair "Sahte profil ile kimliğinin tespit edilemeceğini mi sandın Neslihan Sungur? Yargı önünde hesap vereceksin. Hak ettiğin cezayı aldığında, ben de ceza alma pahasına yüzüne tüküreceğim. Umarım bunu seni yetiştiren ailen de yapar." ifadelerini kullandı

Neslican Tay ile ilgili tepki çeken paylaşımı kimin yaptığı açıklandı! Neslihan Sungur kimdir?

Hayatını kaybeden Neslican Tay ile ilgili sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

Avukat Umur Yıldırım, konuyla ilgili şunları yazdı:

"Sahte profil ile kimliğinin tespit edilemeceğini mi sandın Neslihan Sungur? Yargı önünde hesap vereceksin. Hak ettiğin cezayı aldığında, ben de ceza alma pahasına yüzüne tüküreceğim. Umarım bunu seni yetiştiren ailen de yapar.

İrem Nur Gündüz ve Hülya Arslan Halıcıoğlu - Mezun olduğunuz meslek lisesine kadar geldi. Aileniz sizden utanıyor. Bunu bilin yeter. Yasal olarak yakanızı bırakmayacağım.

Gerçek Neslihan Sungur bu kişidir. Paylaştığım resimden yola çıkarak ve yanlış bilgiler elde ederek @muratsungur ve @Nhardal_sungur rahatsız etmeyin. Sadece isim benzerliğidir. İnternet ortamında paylaşılan bilgiler yanlış bilgidir. Gerçek Neslihan Sungur'un adresi farklıdır."

ulusal.com.tr



Etiketler; #Neslican Tay #neslihan sungur
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