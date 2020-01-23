Netanyahu İran'ı hedef aldı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için Tel Aviv’e gitti.

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na sabah saatlerinde önce Pence, kısa süre sonra da Putin'i taşıyan uçak indi. İki ismi de havalimanında İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, forumdan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir ara geldi.

Çok sayıda ülke lideri ve temsilcisi foruma katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İspanya Kralı 6. Felipe, Galler Prensi Charles de Tel Aviv'deydi.

Netanyahu, 5. Dünya Holokost Forumu'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklendi. İsrail'in İran yönetimine karşı tutumu nedeniyle ABD'ye minnettar olduğunu ifade etti.

Filistin Dışişleri'nden ise "İsrail işlediği suçları örtbas etmek için Holokost’u kullanıyor" açıklaması geldi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Buna izin vermeyin" çağrısı yaptı. Hamas da "İsrail işgalinin kınanmasını" istedi.

Öte yandan Rus lider Putin, Tel Aviv temaslarının ardından Filistin tarafına geçecek. Putin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

ulusal.com.tr

