İsviçre'de iktidar partisi olan Halk Partisi'nin Cenevre Milletvekili Yves Nidegger, sözde soykırımı inkârı suç sayan yasanın değiştirilmesini değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Perinçek-İsviçre kararına vurgu yapan Nidegger "Eğer soykırıma ilişkin mahkeme kararı yoksa, ifade özgürlüğü kapsamına girer" dedi.

İsviçre'de Adalet Komisyonu'nda 11'e karşı 13 oyla kabul edilen soykırımı inkarı suç sayan yasasının değişitirilmesi konuşuluyor.



Ulusal Meclis'e değişiklik önergesini getiren iktidardaki Halk Partisi'nin Cenevre Milletvekili Yves Nidegger, Aydınlık Gazetesi'ne konuştu. Nigger, "AHİM'in Perinçek-İsviçre kararı ortadır" dedi.



"MAHKEME KARARI YOK: Eğer soykırım konusunda mahkeme kararı yoksa o zaman ifade özgürlüğü kapsamına gireri. AHİM'İn Perinçek Kararı'nda "Eğer bilim insanları ve tarihçiler arasında söz konusu soykırım iddiası tartışmalı ise o zaman ifade özgürlüğü nedeniyle yargılama doğru olmaz."



Komisyonda kabul edilen önergenin AHİM kararına dayandığını belirten Nidegger, 11 vekilin neden "hayır" dediklerini de açıkladı.



"SADECE PERİNÇEK KARARI BOZULDU: Milletvekillerine göre yasa kusursuz işliyor. Yasa yürürlüğe girdiğinden beri şimdiye kadar 30 yargılama oldu. Sadece Perinçek'in konusunda AİHM, İsviçre'de alınan kararı bozdu. O nedenle değişiklik yapmayalım diyorlar."



"AHİM'in Perinçek Kararı somuştlaştırılmalı" diyen Yves Nidegger, İsviçre'de sürecin devam ettiğini ve çok hassas olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr