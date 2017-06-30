Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.Kaynak: AA
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.D, M.G, İ.K, O.Ö, A.K, Ş.Ö, A.R.S, F.U, E.Y. ve B.B.Z, adreslerinde gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan M.S.B, C.D, D.İ, M.G. ve M.M'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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