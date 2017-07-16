15 Temmuz FETÖ'cü darbenin yıl dönümünde 80 milyon vatandaş alanlara çıktı. Niğde'deki etkinliklerde şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Marşlar, sloganlar, Türk bayrakları... 80 milyon vatandaş, geri püskürtülen darbe girişiminin yıldönümünde sokaklardaydı.



Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar, Şehit Ömer Halisdemir Meydanında toplandı.



Darbenin seyrini değiştiren, direnişin temsili hale gelen şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, alanda toplananlara teşekkür etti.



Antalya'da ise binlerce vatandaş Ömer Halisdemir'in foroğraflarıyla yürüdü....



Muğla, Çorum, Balıkesir ve Manisa olmak üzere tüm yurtta benzer manzaralar vardı.





ulusal.com.tr