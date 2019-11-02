Nihat Bekçe'yi özlemle anıyoruz
Hayatını tam bağımsız Türkiye mücadelesine adamıştı Nihat Bekçe. Bunun için de durmadan çalıştı. Vatan Partisi'nin bir neferiydi. Ulusal Kanal'ın da gönüllüsü. Sadece çalışmakla da kalmadı, bir evi vardı, onu da Görev Vakfı'na bağışladı. Bekçe'nin vefatının üzerinden bir yıl geçti. Kendini Vatan Savaşına adamış Bekçe'yi saygıyla anıyoruz
GÜNDEM 02.11.2019, 18:09
Nihat Bekçe... Kendini gönüllüğe adamış bir vatansever.
Hayat felsefesi paylaşmak olan Nihat Bekçe geçen sene hayata gözlerini yumdu.
Hatıraları yaşamaya devam eden Bekçe, ölümünden bir yıl önce evini Görev Vakfı'na bağışladı.
Yaşamında oldukça aktif olan Nihat Bekçe Vatan Partisi'ne üyeydi.
Aynı zamanda Ulusal Kanal gönüllüsüydü.
ulusal.com.tr
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