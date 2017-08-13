Ulusal Kanal'da Nihat Genç ile Veryansın programında, Genç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a sert tepki gösterdi

Ulusal Kanal'da Nihat Genç ile Veryansın programında, Genç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a sert tepki gösterdi.



FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ



Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa final maçına Beşiktaşlı taraftarlar tarafından getirilen ve üzerinde "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" yazan pankart stada alınmamıştı.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Bu sorunun muhattabı ben değilim" demişti.



Fikret Orman şunları söylemişti:



Pankartın içeri sokulup sokulmaması bizim insiyatifimizde değil. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Benim fikrim ise şu: Spor yapıyoruz, siyasi şeyler bizim işimiz değil. Beşiktaş'ta Pepe'yi, Negredo'yu Quaresma'yı seyretmek için geliyorlar. Siyaset siyasetçilerin işi. Siyasete girmek isteyen siyasetçi olsun.



AHMET ŞAN NE DEMİŞTİ



Ajansspor'un haberine göre, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan Radyospor'da şunları söylemişti:



Kimse bana Atatürk demesin ben İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum!



İzmir Marşı, konusu tamamen çarpıtılmış durumda, Rıdvan Dilmen'de bu konuyu dile getirdi, ben tribünlerin politize olmasına karşı çıktım. Bana karşı bir linç kampanyası başlatıldı, benim hayatım İzmir'de geçti, ben İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. Ben İzmir Marşı'nın siyasi bir malzeme olmasına karşı çıktım. Ben 15 yıldır yöneticilik yaptım, ben topluma ulusa seslenmedim, orada 200-300 kişiye seslendim sadece. Ben Beşiktaş maçı öncesi taraftarlarımıza İzmir Marşı'nı beraber söyleyin dedim. Ben İzmir Marşı'na karşı değilim, kimse bu konuda bize ders vermeye kalkışmasın. Ben tribünlerin politik olmasına karşıyım.



Fikret Orman'ın açıklamaları çarpıtılmasın!



Başkan Fikret Orman, Atatürk pankartı için açıklamalar yaparken, bence pankartın dışında bir şey söyledi. Biz kulüpler birliğine bir taahüt verdik, maçlardan 48 saat önce bildirmek gerekiyor. Bu bildirilmediği zaman pankart stada alınmıyor. Bildirimde geç kalındığı için o pankart alınmadı, hatta bizim taraftalarımızında Atatürk pankartı içeri alınmadı.



Yaşa Mustafa Kemal Paşa, pankartı için Fikret Orman'ın ne demek istediğini biliyorum. Bu ülkede beraber yaşamak istiyorsak, birbirimizin değerlerine sagı duymalıyız. Fikret Orman'ın açıklamaları da başka yerlere çekilmesin. Benim için bir köşe yazarı, Yunan Milli Marşı mı çalalım yazmış! Bunlar tamamen provakasyon, sahaya giren taraftar ben bıçakla sahaya girmedim diyor. Sahaya kim bıçak attı bulunması lazım, Samsun emniyeti bu konuda zayıf kaldı, bunu görebiliyoruz. Konya taraftarı stada geç girdi, meşaleler Beşiktaş ve Konya tribünlerinde yandı, bunlar nasıl girdi. Bu tribün olayları Türk futbolunun kanayan yarasıdır. Bu suçu işleyenler en ağır şekilde cezalandırılsın, ben bizim taraftarlarımız içinde olay çıkartanları tespit edip, pasoliglerini iptal edeceğiz. Ben bunları kendi taraftarlarımıza yakıştıramadım.



Şan kısa bir zaman önce de İzmir Marşı için, "Bizim stadımız hariç tüm statlarda söyleniyor, taraftarımıza teşekkür ediyorum" demişti



NİHAT GENÇ'TEN SERT TEPKİ



Ulusal Kanal'da Nihat Genç ile Veryansın programında, Genç, açıklamalara sert tepki gösterdi.



Genç, "Ne söylediğini bilsin. Terbiyesiz adamlar. Atatürk'ün hiçbir lafı siyasi değildir. Onun lafı bütün siyasetin üstündedir. Terbiyesiz adamlar" diye konuştu.



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