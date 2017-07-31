GAZİANTEP'in Nizip eski belediye başkanlarından Ahmet Öğüt, 91 yaşında hayatını kaybetti.
1965-1968 yılları arasında Nizip Belediye Başkanlığı'nı yapan Ahmet Öğüt, yaşlılığa bağlı hayatını kaybetti.
Öğüt'ün için Hazreti Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Öğüt'ün cenazesi, kıldırılan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
GAZİANTEP'in Nizip eski belediye başkanlarından Ahmet Öğüt, 91 yaşında hayatını kaybetti.
GAZİANTEP'in Nizip eski belediye başkanlarından Ahmet Öğüt, 91 yaşında hayatını kaybetti.
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