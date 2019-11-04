Nuray Sayarı 4 Kasım Pazartesi Koç burcu haftalık burç yorumu

Geçmiş gün yüzüne çıkacak ve bazı gerçekler canınıza sıkacak. Ailevi noktada sorunlar yaşayacak gibi görünüyorsunuz. Babanızın durumları canınızı sıkabilir. Bunlara bağlı olarak iş hayatınızda da bazı sorunlar karşınıza çıkacak. Sorumluluklarınızı kaldıramayabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmakta zorlanabilirsiniz.

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler.