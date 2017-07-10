Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 13 köy ve 4 mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin İlçesi'nin kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği belirtilerek, şöyle denildi:



"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 13.00 itibari ile İlimiz Nusaybin İlçemiz kırsal alanında bulunan Taşköy, Üçköy, Düzce, Üçyol, Dağiçi, Eskihisar, Dibek, Güzelsu, Bahminin, Kalali, Kayadibi, Güneli, Günyurdu Mahalleleri, Yelekli, Yakınca, Yol ve Sekrin Mezraları ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

