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'O' 8 IŞID'lİ tutuklandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü' yaptığı sırada Kocaeli'de kiralık minibüsle ezip, öldürmeyi planladığı iddiasıyla 5 Temmuz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü IŞID militanı 'Ebu Hüseyin' kod adlı 26 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz ve olayla ilişkili 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'O' 8 IŞID'lİ tutuklandı!

6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘Adalet Yürüyüşü' yaptığı sırada İzmit'te kiralık minibüsle ezip, öldürmeyi planladığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü IŞID militanı Oğuzhan Korkmaz ile olayla ilişkisi bulunduğu öğrenilen Emre Emre, Selahattin Aydın, Ali Merttaş, Selim İbiş, KadirKökoğlu, Kaan Aslan, Fatih Özer ve Abdullah Bayırlı tutuklandı.

9 kişi cezaevine gönderilirken, Ahmet Kaşdaş, Burhanettin Kılıç, Ferhat Koç, Ahmet Türkçe, Seyit Kılıç ve Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ışid #chp
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