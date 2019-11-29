Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Olay esnasından itibaren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir." dedi.

Bakan Gül, şunları söyledi:

"Türkiye'de Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü ile 82 milyon hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz ve hiçbir kimse mezhebinden, inancından, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı başka bir muameleye de tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu tür fiillere karşı gereken her zaman en ağır şekilde elbette karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Çünkü Türkiye 82 milyon hepimizin evidir."