O okulun müdürü açığa alındı! Bakan Selçuk'tan açıklama

Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Kurt'un açığa alındığı belirtildi.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk de konuyla ilgili açıklama yaptı. Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda konuşan Selçuk, "Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık" dedi. Selçuk şunları kaydetti:

"Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çalışma sırasında Türkiye ve bölge hassasiyetlerini izliyoruz. Bu konuda ne yapılması gerektiğini hassasiyetle takip ediyorum. Neler yapılması gerektiğini bilen birisiyim. Akranlarıyla birlikte aynı sınıfta kaynaştırma olarak devam eden çocuklarımız için çalışıyoruz.

Bu konuda kamu oyuna açıklayacağımız yeni gelişmler var.Teknik detaylarını paylaşacağız. Özel Eğitim’in olanaklarının soruşturulması için 6 milyon euroluk yeni çalışma yapıyoruz. En önemsediğimiz başlıklardan biri farkındalık. Kapsayıcı bir sisteme geçiş sürecinde olduğumuzu belirtmek isterim. konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."