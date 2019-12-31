O santrallerin geçici faaliyet belgesi alacağı iddia edildi

Bacasında filtre olmayan termik santraller için 1 Ocak 2020 son gün. Ancak geçici faaliyet belgesi ile bu sürecin uzatılması gündemde.

Termik santrallerin bacasına filtre takmasını iki buçuk yıl erteleyen kanun düzenlemesi Meclis'ten geçti. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a takıldı. Erdoğan düzenlemeyi veto etti. Böylece santrallerin filtre takması için son gün 1 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Yeni yılın ilk günü, santrallerin filtre taktırıp taktırmadığına ilişkin son gün olarak belirlendi. Ancak yılın son günü çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, bazı termik santraller filtre ambargosuna takılmamak için geçici faaliyet izni için başvuru yaptı.

Söz konusu belge ilk olarak santrale 1 buçuk yıl zaman kazandırıyor. Bu sürenin sonunda 50 bin lira ceza kesiliyor. Ardından santral, bir kez daha geçici faaliyet belgesi ile başvuru yaparak bir buçuk yıl daha kazanıyor. Ceza ise 150 bine yükseliyor. 150 binin ödenmesinin ardından ise son başvuru hakkı da bir buçuk yılı kapsıyor. Böylece geçici faaliyet belgeleriyle 4 buçuk yıl çalışmalara devam edilebiliyor.

İddia sahibi Çevre Mühendisleri Odası ise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde yer alan uygulamadan endişe duyuyor. Ulusal Kanal'a konuşan Oda Başkanı Baran Bozoğlu, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

HABER: GÜRKAN DEMİR - KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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