OBKD 6. Olağan Kongresi toplandı
Ordu Basın Kuruluşları Derneği 6'ıncı Olağan Kongresi'ni İstanbul'da gerçekleştirdi. Yerel basının sorunlarının da dile getirildiği kongreye siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve Ordulu basın emekçileri katıldı. Kongrenenin divan başkanlığını Ulusal Kanal programcısı Şule Perinçek yaptı.
GÜNDEM 14.12.2019, 16:51
Ordu Basın Kuruluşları Derneği 6'ıncı Olağan Kongresi'ni İstanbul'da gerçekleştirdi.
Kongrede,Ordu yöresi yerel basınının sorunları, beklentileri ve hedefleri konuşuldu.
6'ıncı Olağan Kongre'ye siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve Ordulu basın emekçileri katıldı.
Kongrenenin divan başkanlığını Ulusal Kanal programcısı Şule Perinçek yaptı.
Ordu'da yayın yapan görsel ve yazılı basının temsilcileri son olarak birlik fotoğrafı verdi.
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