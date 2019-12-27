ODTÜ'de PKK'ya geçit yok

Geçtiğimiz gün ODTÜ’de vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal etkinliğini yaptırmamak için harekete geçen PKK taraftarı bir grup, etkinliğin afişlerine çirkince bir saldırı gerçekleştirmişti. Namık Kemal posterlerini sökmeye çalışan PKK yandaşları büyük tepki toplamıştı.

ÖĞRENCİLERE KİLİTLENEN KAPILAR PKK YANDAŞLARINA AÇILDI

Bugün ise Namık Kemal etkinliği ODTÜ İİBF Dekanlığı tarafından engellenmek istendi. İzni günler öncesinden alınan, yeri ve saati belli olan etkinliği PKK yandaşı grupların baskısıyla ve İİBF Dekanı Ramazan Sarı'nın kararıyla son dakika iptal etmek isteyen Dekanlık kararını öğrenciler tanımadı. İİBF dekan yardımcısı Pınar Derin Güre ve dekanlık görevlilerinin öğrencilere kapıları kilitleyip PKK yandaşlarını arka kapıdan fakülteye sokarak bina içerisinde slogan atmalarına izin vermesi dikkat çekti Dekanlığın tüm engellemelerine rağmen öğrenciler İİBF önünde toplanarak Namık Kemal’i andı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan TGB Ankara İl Yöneticisi Kayahan Çetin şunları söyledi:

“Bugün ODTÜ’de tarihi bir günü yaşıyoruz. Mustafa Kemallerin, Türk gençliğinin en önemli değerlerinden milli kahramanımız, vatan şairimiz Namık Kemal’i anmak için toplandık. Bugün bu etkinliği en güçlü şekilde burada gerçekleştirdik. Cümle aleme gösterdik ki biz üniversitelerde var olduğumuz sürece Namık Kemaller ilelebet yaşayacaktır. Hiçbir kuvvet bunun önüne çıkamaz. “Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin, dönersek kahpeyiz millet yolunda bir azimetten.” diyor Namık Kemal. Burada bugün onu andık. Herkese sevgiler ve saygılar.

Açıklamalardan sonra “ODTÜ’de PKK istemiyoruz”, “Hepimiz Mehmediz PKK’ya yeteriz”, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “Kahrolsun PKK”, “Hepimiz Fırat’ız şehadete hazırız”, “Ne mutlu Türküm diyene!” sloganlarının atılmasının ardından anma etkinliği sona erdi.

DEKANIN KOLLADIĞI HDP/PKK'LI GRUPLAR SODA ŞİŞELERİYLE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

PKK terör örgütü destekçisi gruplar, vatansever öğrencilerin etkinliklerini tamamlayıp okuldan ayrılmasının ardından aynı yerde açıklama yaparak etkinliği yaptırmadıklarını iddia ettiler. Yaptıkları açıklamalarda vatansever öğrencilere tehditler savuran HDP/PKK'lı grup, vatansever öğrencileri okula sokmayacaklarını iddia ettiler. Paylaştıkları görüntülerde vatansever öğrencilere soda şişeleriyle saldırmak üzere hazırlık yaptıkları görüldü.