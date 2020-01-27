ODTÜ İİBF Dekanlığı PKK’ya karşı çıkan öğrencilere soruşturma açtı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı üç öğrenci topluluğu olan Savunma Sanayii Topluluğu, Avrasya Topluluğu ve Türkçe Topluluğu,ODTÜ öğretim üyelerinin sunumlarıyla “Tarihten Bugüne Vatan ve Hürriyet: Namık Kemal” etkinliği için İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’ndan salon talebinde bulunmuştu. 26 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek etkinlik için öğrencilere bir hafta önceden Dekan Ramazan Sarı’nın da imzasıyla İİBF A-Blok F.AUD amfisi tahsis edilmişti. Etkinliğin gerçekleşmesine birkaç saat kala Dekanlık,resmi onay olmasına rağmen etkinliği iptal etmişti. Topluluk üyelerini ve katılımcı öğrencileri fakülte binasına almayan ve topluluk yöneticilerine bağırarak ve onları azarlar şekilde burada etkinlik yapamazsınız diyen Dekanlık, kısa bir süre sonra ceplerinde soda şişeleri ve taşlarla gelen PKK-HDP yandaşı grubun arka kapıdan fakülteye girmesine ve salonun kapısına gelmesine, kapının önünde bölücü sloganlar atmasına izin vermişti.Bunun üzerine vatansever öğrenciler etkinliği, İİBF kapısının önündeki taş amfide gerçekleştirmişti.

UTANÇ TEBLİĞİ

Etkinlik günü, izni olan etkinliği son anda iptal etmeye çalışan, öğrencileri içeri almamasına rağmen PKK-HDP yandaşlarını salonun kapısına kadar getiren İİBF Dekanlığı, 22 Ocak 2020 tarihinde düzenleyici öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. ODTÜ İktisat Bölümü öğrencisi ve Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Sekreteri Tolga Dişçi’ye soruşturma açan Dekanlık’ın gönderdiği “tebliğ tutanağı”nda yer alan ifadeler okuyanları şaşırttı.

Dekan’ın imzasının olduğu izin kağıdıyla etkinlikten bir önceki hafta salon topluluklara tahsis edilmiş ve son ana kadar herhangi bir başka resmi tebliğde bulunulmamıştı. Buna rağmen Dekanlık, tebliğ tutanağındaki iddialara “Daha önce talep edilen salon tahsisinin yapılamayacağı gerekli yerlere bildirildiği halde…” şeklinde bir çarpıtmayla başladığı görülüyor.

Kendilerinin PKK-HDP’ye yardım ettiğinin söylenmesini de soruşturmaya ekleyen Dekanlık’ın etkinlik günü PKK-HDP yandaşlarını ceplerinde soda şişeleriyle fakülteye almasına ve bölücü sloganlar atmalarına izin vermesi bir yana herhangi bir cezai işlem de uygulamaması dikkat çekmişti.

İİBF DEKANLIĞI'NIN BU TAVRI İLK DEĞİL

Dekanlık’ın PKK-HDP’ye yardım ettiği durumlar bunlarla da sınırlı değil. Dekanlık, önceki yıllarda da PKK uzantısı olan pek çok terör örgütüne üniversitenin salonlarının kapılarını açmıştı. Ankara Valiliği’nin kararını hiçe sayarak terör örgütlerinin etkinliklerine izin verilmişti. Etkinliklerin sona erdirilmesi için polis müdahale etmek zorunda kalmıştı.