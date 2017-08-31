Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyündeki yol inşaatında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren işçilerin yakınları, terör örgütünü lanetledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyündeki yol inşaatında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden işçilerin yakınları, terör örgütünü lanetledi.

PKK'lı teröristlerce 28 Ağustos'ta, Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesinde yol yapımında çalışan Kadir Oslu (24) ile Cangir Yılmaz (30) ve Ramazan Yakut (37) katledilmişti.

Yılmaz'ın 4, Yakut'un 3 çocuğu yetim kalırken, Kurban Bayramı'nda evlerinin bayramlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla mesaiye giden ancak saldırıda yaşamlarını yitiren işçilerin yakınları, terör örgütünü lanetledi.

Saldırıdan kurtulan kuzen olayın şokunu yaşıyor

Kadir Oslu'nun kuzeni Mesut Oslu (32), teröristlerin ilk saldırıyı gerçekleştirdiği anda hayatını kaybeden kuzeni ve diğer işçilerle aynı araçta olduğunu anlatarak, saldırının şokunu halen üzerinden atamadığını, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Arkadaşları ile ekmek paralarını kazanmak için sabah erkenden evlerinden çıktıklarını kaydeden Oslu, teröristlerin saldırısı ile karşılaştıklarını belirtti.

Oslu, "Beraber kahvaltı yaptık. Keskin viraja geldiğimizde teröristler aracın önünü keserek aracımızı kalleşçe taradı. Ben arka kapıdan dışarı atladım. Onlar beni görmediler. Aracı tarayıp bize doğru geldiler. Arkamdan ateş ettiler fakat vuramadılar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Saldırıyı kınıyorum, bunu yapanların Allah belasını versin." dedi.



"Onları lanetliyorum"

Hayatını kaybeden işçilerden Cangir Yılmaz'ın ağabeyi Selim Yılmaz da teröristlerin 4 yeğenini yetim bıraktığını dile getirdi.

PKK'lı teröristlerin kalleşçe savunmasız işçileri katlettiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kardeşimi hain teröristler bayram öncesi katlettiler. 4 çocuğu vardı ve çocuklarına bayram harçlığı kazanmak için yol inşaatında çalışıyordu. Onun kanını yerde bırakmayacağız. Teröristlerin garibanlara zarar vermekten başka bir şey yaptıkları yok. Onları lanetliyorum. Allah belalarını versin. Başkalarının taşeronluğunu yaparak garibanları katlederek, savunmasız insanları öldürmeye güçleri yetiyor. İngiltere, İsrail ve ABD'nin taşeronluğunu yapıyorlar."



"PKK, savunmasız insanlara kurşun sıkıyor"

Ramazan Yakut'un kardeşi Abdullah Yakut da İstanbul'da bir tekstil fabrikasında çalıştığını, her gün telefonla ağabeyi ile görüştüğünü, onu İstanbul'a götürmeyi bir türlü ikna edemediğini aktardı.

Yakut, "Yol inşaatında çalışmasına gönlüm razı değildi. Sonra bu olay oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Ağabeyimin 3 çocuğu vardı arkada gözü yaşlı bir eş ve 3 yetim bıraktı. Adaletten, haktan dem vuran PKK, savunmasız insanlara kurşun sıkıyor. Bu mu adaletiniz?" şeklinde konuştu.



"Bu sefer dönmedi"

"Oğlum bayram harçlığı için çalışmaya gitti." diyen Yakut'un annesi Halime Yakut da oğlunun savunmasız olarak katledildiğini gözyaşları içinde anlattı.

Anne Yakut, "Oğlum günahsızdı, nasıl kıydınız fidanıma? O size ne yapmıştı? Hiçbir günahı yoktu. Sadece küçük çocuklarına bayramlık almak için çalışıyordu." dedi.

Yakut'un eşi Saadet Yakut da eşinin çalışmasına gönlü razı olmadığını fakat bir türlü eşini ikna edemediğini aktardı. Saadet Yakut, "Eşim hep 'Az kaldı, işimi bitirip döneceğim' dedi ama bu sefer dönmedi." ifadelerini kullandı.

