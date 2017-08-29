Terör örgütleri, lise ve üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilere kanca atıyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi GAMER raporu, gençleri korumak için okul-aile işbirliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi GAMER, terör olayları başlıklı bir çalışma yaptı.Ülkedeki kalkışmalar, artan terör olayları, yaygın şiddet hareketleri, siber saldırılar ve doğal afetlere karşı oluşturulan GAMER’in yaptığı tespit ise oldukça çarpıcı. Bir tespite göre, terör örgütleri lise ve yeni kayıt yaptırmış üniversite öğrencilerini hedef alıyor.GAMER’e göre örgütler lise ve üniversite gençliği arasına sızarak sempatizan kitleler oluşturuyor, sağlıklı düşünme ve araştırma yeteneğini henüz kazanamayan, kendisine teklif edilen her türlü değeri kabullenmeye hazır olan gençleri örgütlüyor.Örgüt, öğrencileri sıcak yaklaşımla kazanmaya çalışıyor, durumu iyi olmayan öğrencilere de maddi destek sağlıyor.GAMER araştırmasında gençliğin terörden korunması için önlemler de sıraladı. Buna göre, okul-aile işbirliği sağlanmalı, çocuğun aile ile bağları güçlendirilmeli, yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumları veli ve ailelere iletilmeli, terör örgütlerine karşı öğrenciler bilinçlendirilmeli ve açık yerler düzenli olarak denetlenmeli.Milliyet’te yer alan habere göre, terör örgütleri beş önemli yere gözünü dikiyor. Bunlar, “Sendikalar, siyasi partiler ve gençlik kolları, dernekler ve vakıflar, özel-tüzel şirketler ve eğitim kurumları” olarak sıralanıyor.