Öğrencilerin, hasarlı bina eylemini sürdürüyor

Beyaz önlükleri ve kafalarındaki baretlerle deprem anını canlandırdılar, can güvenliğine dikkat çektiler.

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri 5,8'lik depremin yarattığı hasarı tiyatral olarak protesto etti.

Öğrenciler yeniden yapılandırma ve tahliyeler konusunda yetkiliere bir kez daha seslendi.

İstanbul Üniversitesi'nin Çapa yerleşkesinde sadece 4 bina hasarlı olduğu için tahliye edildi.

Diğer binalarında hasarlı olduğunu belirtien öğrenciler can güvenliklerinin tehlikeye atıldığı görüşünde. Yetkililerden olumlu dönüş alana kadar da eylemlerine devam etmekte kararlılar.



ulusal.com.tr