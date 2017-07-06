CHP Genel Başkanının adına “adalet” dediği yürüyüş başladığında uyarmıştık.Nitekim haklı çıktık. Önce FETÖ sonra da PKK’ya müzahir isimler yürüyüşte boy gösterdi.Biz uyarılarımızı sıralarken bize de hakaretler yağdı.“Saraya yamandınız” dediler.“Yanaşma oldunuz” dediler.“Satıldınız” dediler.“Döneksiniz” dediler.Dediler de dediler.Dilin kemiği yok derler.Gün oldu devran döndü.PKK’lı Mustafa Karasu açık desteğini verdi.Talimatı alan PKK güruhu Kandıra kavşağında karşıladı adaleti.Ahmet Türk mü dersiniz Mithat Sancar mı?Henüz cezaevinde olmayanların hepsi neredeyse oradaydı.Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında.Dün Mehmetçiğe kurşun sıkan eli tutanlar, “adalet” istedi.Şırnak’ta Hakkari’de Diyarbakır’da hendek kazanlar “adalet” istedi.Cudi, Gabar, Kato’da pusu atanlar “adalet” istedi.Hendeklere mayın koyanlar “adalet” istedi.Ortada Kılıçdaroğlu, onun koluna giren Ahmet Türk.“Herkese adalet” istediler.Peki ne oldu?O tarihi an işte bu fotoğraf karesine de girdi.Yürüyüş başlarken gerçekten “adalet” arayışına inanlar kabuğuna çekildi.Bırakın referandumdaki yüzde 49’u CHP’nin kemik yüzde 25’i bile şimdiden eridi.Kılıçdaroğlu’nun “adalet” adımları CHP’yi uçuruma götürüyor.Adımlarını Kandil’e doğru atmakta ısrar ederse bırakın Cumhurbaşkanı olmayı bundan sonra muhtar bile olamaz.