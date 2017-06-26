Tarih 6 Eylül 2014.



CHP kurultayı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir seçim yenilgisinden sonra Muharrem İnce ile genel başkanlık yarışında.



Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşmasınden 3 başlık öne çıkıyor:



“Dersimli Kemal’im ben. Devrimci Kemal’im”



“CHP, 4. Büyük devrimi de yapacak: özgürlük ve demokrasi devrimi”



“CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim”



Dönem açılım dönemiydi.



Ancak Oslo mutabakatının boynuna ilmik çoktan geçirilmişti.



Yani masa dağılmak üzereydi.



Kılıçdaroğlu ise açılıma talipti.



ABD’ye “açılımı devam ettirebiliriz” mesajı vermişti.



Kılıçdaroğlu’nun “Dersimli” mesajı “Cumhuriyet ile hesaplaşmak”



“Yerel yönetimlerde özerklik”, “özyönetim ilanı” anlamı taşıyordu.



Peki ya “Özgürlük ve demokrasi” devrimi neyin nesiydi?



Anlamak için güncel siyasete dönelim.



DERSİM’DEN AŞAĞI KANDIRA KAVŞAĞI



Yıl 2017.



Kılıçdaroğlu bu kez “adalet” için yürüyor.



Kim için adalet?



Yanıt: Herkes için.



Yani “Apo’nun heykelini dikme” projesini dillendiren Demirtaş için.



Yani “Sırtını PYD’ye dayayan” Yüksekdağ için.



15 Temmuz’da kendi halkını bombalayanlar için.



Tertip davalarda kaleminden kan damlatan tetikçiler için.



Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Ali Bulaçlar için.



Anladık mı şimdi 4. devrimi?



Anladık mı şimdi “Özgürlük ve demokrasi” devrimini?



PKK da FETÖ kalemşörleri de yürüyüşe desteği açıkça ilan ediyor.



Mesela Mustafa Karasu. PKK Yürütme Konseyi Üyesi. PKK sitesine verdiği röportajı okumanız yeterli.



Ya da HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.



Hatta kurumsal olan PKK çizgisindeki HDK adlı çatı örgüt.



HDP de bir karar aldı. Kandıra Kavşağı’nda korteji karşılayıp kitlesel olarak yürüyüşe katılacaklar.



Kılıçdaroğlu da yeşil ışık yaktı karara. “Hayır cephesi katılabilir” dedi.



Tam bir ABD projesi. “Biji Serok Trump” sloganı atılsa yeridir.



Anlaşılan Dersim’de birleşen ortaklar Kandıra Kavşağı’nda kucaklaşacak.



Dersim’den aşağı Kandıra Kavşağı yani.



OLMAK YA DA OLMAMAK



“Yürüyüşü PKK ve FETÖ destekliyor” diye uyardığımızda “Yürüyüşte PKK’lı ve FETÖ’cü kimse yok” diye tepki almıştık.



Ama anlatmak istediğimiz o değildi. Yukarıdaki açıklamaları okumak zaten yeterli olacaktır. Açık destek ilan ediliyor.



Bu durumda gerçekten “adalet” için yürüyenler de bu projeye alet oluyor.



O yürüyüşte kumpas davalarla cezaevlerine konulan komutanları görmek benim kanıma dokundu.



Aralarında Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen de vardı. 1 günlüğüne katılmıştı.



Ancak bir açıklama yaptı. Oldukça takdir edilecek türden.



“Askere kurşun sıkanlarla yürümem” dedi.



Şimdi sıra diğerlerinde.



Siz Kandıra Kavşağı’nda askere kurşun sıkanlarla mı kucaklaşacaksınız?



Yoksa vatan saflarına gelip mücadeleye mi katılacaksınız?



Oguz Polatbilek

ulusal.com.tr