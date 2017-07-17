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OHAL 3 ay daha uzatıldı

Milli Güvenlik Kurulu'nun, 19 Temmuz'da bitecek Olağanüstü Hal süresinin uzatılması için hükümete yaptığı tavsiye kararı Meclis'te kabul edildi. Buna göre OHAL'in 19 Ekim'e kadar uzatılması için hazırlanan Başbakanlık Tezkeresi CHP ve PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin itirazına rağmen onaylandı.

OHAL 3 ay daha uzatıldı

15 Temmuz sonrası 3 ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal'in süresi 4'üncü kez uzatıldı.

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

Kritik zirvede 19 Temmuz'da süresi bitecek OHAL'in 3 ay daha uzatılması için hükümete sunulmak üzere Erdoğan'ın işaret ettiği tavsiye kararı alındı.

Hükümet de kararı Başbakanlık Tezkeresi olarak Meclis'e sundu. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşme ve oylama sonrası tezkere kabul edildi. Tezkere AKP ve MHP'nin desteğiyle kabul edildi. 


Buna göre, OHAL 19 Temmuz saat 1'den itibaren Ekim 19'a kadar sürecek.

CHP ve PKK'nın siyasal uzantısı HDP OHAL'in uzatılmasına tepki gösterdi. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #ohal #Millî Güvenlik Kurulu #MGK #19 temmuz #pkk #hdp #chp
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