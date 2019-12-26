OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu'dan flaş açıklama

OHAL Komisyyonunda gazetecileri ağırlayan omisyan Başkanı Salih Tanrıkulu, başvurulara ilişkin son durumu açıkladı.

22 Mayıs 2017'de göreve başlayan Tanrıkulu, 7 üyeden oluşan komisyonda 80 raportör ve 250 personelin görev aldığını bildirdi.

Tanrıkulu, 17 Temmuz 2017'den itibaren başvuruların elektronik ortamda alınmaya başladığını belirtti.

Tanrıkulu başvurularla ilgili, "Komisyon, 2 yıl içerisinde yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı. Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken, 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi" açıklamasını yaptı.

Yüzde 78'i sonuçlandırılan başvuruların ardından kalan 28 bin başvurunun incelemesi ise sürüyor.

Tanrıkulu, "2014'ün Ocak ayından 2015'in Şubat ayına kadar" geçen sürede, ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğunu duyurdu.

ulusal.com.tr

