15 Temmuz’un ardından kamudan ihraç edilenlerin itirazlarının değerlendirileceği OHAL Komisyonu’na başvuranların sayısı 38 bini aştı. İtirazlar, ihraç kurumlarına göre 9 farklı renkte değerlendiriliyor.

OHAL komisyonuna başvuranların sayısı 38 bin 500’ü buldu.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 105 binden fazla kişi kamudan ihraç edildi, 5 bin civarında kurum ve kuruluş kapatıldı.



OHAL kapsamında görevine son verilenler yargıya gidemiyordu. Ancak, 23 Ocak 2017'de yayımlanan kararname ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Böylece memuriyetten çıkarılanlara "itiraz" yolu açıldı.



Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığında 7 kişiden oluşan heyet, başvuruları 17 Temmuz'da almaya başladı. Gazete Habertürk’ün haberine göre, komisyona yapılan başvuruların sayısı 3 hafta içinde 7 Ağustos itibarıyla 38 bin 500'ü buldu.



Komisyonun kurumlar ve kararnamelere göre sınıflandırıp 9 renge ayırdığı dosyalar özel arşive kaldırılıyor. Bu sınıflandırmaya göre kırmızı dosyalara Milli Eğitim Bakanlığı, maviye Emniyet Genel Müdürlüğü, sarıya İçişleri Bakanlığı, turkuaza Sağlık Bakanlığı, kahverengiye Başbakanlıktan yapılan başvurular konuluyor. Bordo dosyada Adalet Bakanlığı, yeşilde Milli Savunma Bakanlığı, gride YÖK, HSYK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, lacivertte ise diğer kurumlardan yapılan başvurular inceleniyor.



Komisyon, kısa süre içinde dosyaları görüşmeye başlayacak. Dosyaların incelemeleri, KHK sırasına göre yapılacak. 7 üyeli komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak. Çekimser oy kullanılamayacak.





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