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OHAL, Meclis gündemine geliyor!

AKP ve MHP'nin, 18 maddelik Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifinin görüşmelerine Anayasa Komisyonunda yarın devam edilecek. TBMM Genel Kurulunda OHAL'in uzatılmasının da aralarında bulunduğu üç Başbakanlık tezkeresi görüşülecek.

OHAL, Meclis gündemine geliyor!

TBMM Genel Kurulu, yaklaşık bir aylık  aranın ardından yasama çalışmalarına tekrar başlayacak.  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dün özel gündemle  toplanan Genel Kurul, bu hafta yarından itibaren, OHAL'in uzatılmasının da  aralarında bulunduğu üç Başbakanlık tezkeresi için mesai yapacak.
 
TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanlığına sevkedilmesi halinde; OHAL'in 19  Temmuz Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile  uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için mesai yapacak. Genel Kurulda, Birleşmiş Milletler geçici görev gücü bünyesinde Türk  Silahlı Kuvvetlerinin UNIFIL harekatına iştirak etmesi hususunda TBMM'nin  kararıyla uzatılan izin süresinin, 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018  tarihine kadar tekrar uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.  Aynı gün; Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde  icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı  hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına  gönderilmesi, hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar  çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için TBMM'nin kararıyla hükümete verilen  izin süresinin 2 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar  uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi de ele alınacak.
 
  BÖLGE ADLİYELERİNNİ SORUNLARI 
 
 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan  Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Tasarısı da Genel Kurulda görüşülecek.Tasarıya göre, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü  belirleme görevi, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla HSK'ya verilecek.HSK, ilk derece mahkemelerinde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla iş  dağılımını belirleyebilmesinin yanı sıra bölge idare mahkemelerinde daireler  arasındaki iş bölümünü de belirleyecek.  
 
İÇTÜZÜK KOMİSYONDU 
 
AKP ve MHP'nin, 18 maddelik Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin  ortak teklifinin görüşmelerine, TBMM Anayasa Komisyonunda yarın devam edilecek. Komisyon, 12 Temmuz Çarşamba günü yaptığı toplantıda, teklifi alt  komisyona sevketmişti. Teklifi 14 Temmuz Cuma günü alt komisyon raporu üzerinden  görüşen komisyon, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerini tamamlamıştı.Teklifin görüşmelerinin Anayasa Komisyonunda bu hafta tamamlanması ve  gelecek hafta Genel Kurulda ele alınması bekleniyor.Teklife göre, TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin  sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te  çağrısız olarak toplanacak.
 
Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden  milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Genel Kurul, salı günleri saat 15.00'ten 21.00'e, çarşamba ve perşembe  günleri saat 14.00'ten 21.00'e kadar çalışacak. Meclis TV yayınında önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu  toplantı günleri ve çalışma saatleri esas alınacak.
 
Meclisten geçici çıkarma cezası hükümleri arasına, "Türk milletinin  tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar ile Anayasa'nın ilk dört  maddesine aykırı beyanlarda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa ve  kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve  kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak" ifadesi de ekleniyor. Teklife göre, kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık  ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına  çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #TBMM Genel Kurulu #TBMM Başkanlığı #AKP #mhp #ohal
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