Vatan Gazetesi Yazarı Okay Gönensin hayatını kaybetti

Usta gazeteci Okay Gönensin sabah 04.30 sıralarında hayatını kaybetti.Uzun yıllar birçok gazetede görev alan, Türk basının usta isimlerinden Okay Gönensin hayatını kaybetti. Gönensin hem televizyonda hem de gazetede yaptığı işlerle tanının bir isimdi. Yazarlığa Vatan Gazetesi bünyesinde devam ediyordu.Gönensin, 1975 yılında Cumhuriyet gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatını başladı. 1981'de gazetenin tek yazı işleri müdürü oldu. Daha sonra Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Sabah gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Daha sonra Vatan Gazetesi'ne geçti ve köşe yazarlığına yaptı.Gönensin'in Can adında bir oğlu var.