Milli Güvenlik Kurulu kritik gündem başlıklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 19 Temmuz'da sonra erecek Olağanüstü Hal'in 3 ay süreyle uzatılmasının ele alındığı zirvede Suriye, Irak ve Katar'daki son gelişmeler masaya yatırılıyor. Zirvede sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri ve Avrupa Birliği ile ilişkiler de gündemde. Bu arada olağanüstü hali (OHAL) 3 ay uzatan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu

Ankara bugün iki önemli zirve peş peşe yapılıyor.



İlk zirve olarak Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.



Zirvede, 19 Temmuz'da sona erecek Olağanüstü Hal süresinin uzatılması görüşülüyor. Bu kapsamda sürenin 3 ay daha uzatılması için tavsiye kararının alınması bekleniyor. Bu arada OHAL'i 3 ay uzatan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu



Terörle mücadelenin de masaya yatırıldığı zirvede, terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD, YPG ve IŞİD'le mücadelede gelinen aşama değerlendiriliyor. Son günlerde PYD'nin işgali altında bulunan Afrin'in sınırına Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun askeri yığınak yaptı. Zirvede Afrin'deki son durum da görüşülüyor.



Zirvede, Suriye, Irak ve Katar krizleri de ele alınıyor. Irak'ta Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül'de yapmayı hedeflediği sözde bağımsızlık referandumu ve Katar'a yönelik ambargoların kalkması gibi kritik başlıklar da tartışılıyor.



Avrupa Birliği ile ilişkilerin değerlendirildiği zirvede, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelttiği haksız suçlamalarla dolu rapor da Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini oluşturuyor.



Sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerinin de konuşulduğu toplantıda, Ada için yeni yol haritaları tartışılıyor.



Ankara-Moskova hattında imza aşamasına gelinen S-400 hava savunma sistemlerinin de masaya yatırıldığı zirvenin ardından Bakanlar Kurulu toplanacak.



Saat 15'te yine Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine, OHAL'in uzatılmasına ilişkin alınması beklenen tavsiye kararını görüşecek. Kabine, OHAL tezkeresinin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin takvim belirleyecek.



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