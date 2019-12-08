Olay yaratacak iddia: Ekrem İmamoğlu Mart ayında istifa edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Süleyman Özışık çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu programına konuk olan Süleyman Özışık, Şehir Üniversitesi tartışmalarıyla ilgili "Bu arsa hazinenin malı, dolayısıyla milletin malı. Ahmet Davutoğlu milletin malını kurucusu olduğu vakfa hibe ediyor." dedi.

Özışık, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın dolandırıcılık dediği mesele burda başlıyor. Devletin arsasını ipotekli göstererek Halk Bank'a gidiyor ve Halk Bank'a kredi başvurusunda bulunuyor. 370 milyon kredi alınıyor. Ben Halk Bank yönetimiyle de görüştüm bugüne kadar 11 defa masaya oturmuşlar ve mart ayından beri üniversite bu parayı vermiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak olan partilerin pazarlık için kurulduğunu belirten Özışık, "Yeni kurulan partilerin Cumhur İttifakı'na geri döneceğine düşünüyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Mart ayında istifa edeceğini iddia eden Süleyman Özışık, "Mart ayında bu yarış kızıştığında sayın Ekrem İmamoğlu'nun 'evet ben CHP Genel Başkanlığına oynuyorum' demesi Türkiye'nin erken seçime gitmesi ve İmamoğlu'nun 'ben Cumhurbaşkanı adayıyım' demesi çok muhtemel" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr