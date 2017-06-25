Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yurttaşlar, vatanı ve milletini müdafaa yolunda hayatını kaybeden şehitlerin mezarına koştu. Binlerce ölümsüz kahramanın mezarı başında kuranlar okundu, dualar edildi. Türm Türkiye'nin yüreğini burkan Şırnak'ta ki helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'ta mezarı başında anıldı.

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Anne Sabahat Yakut, şehit Yarbay kızının fotoğrafını bağrına bastı, ağıtlar yaktı.



15 Temmuz'daki hain kalkışmada şehit edilen polis memurunun mezarı başında annesi böyle gözyaşı döktü.



Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yurttaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında ölümsüz kahramanları mezarları başında andı. Kahramanların mezarları yakınları tarafından, sulandı, temizlendi.



Anne Sabahat Yakut; O, Şırnak'ta 31 Mayıs'ta düşen helikopterde şehit olan kızı Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafını göğsüne bastı.



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılıç da Antalya'daki mezarı başında annesi, babası ve yurttaşlar tarafından anıldı.



Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Edirnekapı Şehitliği ve İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde de buruk bayramlaşma vardı.



Haber: Gürkan Demir

Kamera: Uğur Marangoz



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