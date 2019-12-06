Ömer Çelik: En şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (ARD'nin yayını) "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz." dedi.

Çelik, "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

"NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır." ifadesini kullanan Çelik, "Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman Türkiye'nin kendi güvenliği için aldığı tedbirlerin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için alınmış bir tedbir olduğunun herkes farkında." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, (Suriye konusunda) "Dörtlü zirvenin düzenli yapılması önemli bir karardır. Şubat ayında ikinci toplantı gerçekleşecektir." dedi.

Kıdem tazminatı konusunda Ömer Çelik, "Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri, zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç." ifadesini kullandı.