Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu siyasi sabotaj yapmaya çalıştı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatının stratejik amaçlarına ulaştığını söyledi. Harekat ve Soçi mutabakatı ile ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarıldığını belirten Çelik "Terör örgütüne yönelik planlar bozuldu" dedi. Harekata karşı tavır alanlara da seslenen Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye karşı siyasi sabotajda bulunduğunu ifade etti.
GÜNDEM 24.10.2019, 18:52
Önce Amerika ile varılan mutabakat ardından Soçi'deki tarihi mutabakat muhtırası... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin tezlerinin kabul edildiğini söyledi.
Partisinin genel merkezinde konuştu Çelik. PKK/PYD'ye yönelik planların bozulduğunu vurguladı.
Gündeminde iç cehpede Türkiye'ye karşı konumlanan siyasetçiler de vardı. "Mahçup oldular" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P