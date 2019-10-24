Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu siyasi sabotaj yapmaya çalıştı

Önce Amerika ile varılan mutabakat ardından Soçi'deki tarihi mutabakat muhtırası... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin tezlerinin kabul edildiğini söyledi.



Partisinin genel merkezinde konuştu Çelik. PKK/PYD'ye yönelik planların bozulduğunu vurguladı.



Gündeminde iç cehpede Türkiye'ye karşı konumlanan siyasetçiler de vardı. "Mahçup oldular" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi.



ulusal.com.tr