banner1198

banner1199

banner1197

Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu siyasi sabotaj yapmaya çalıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatının stratejik amaçlarına ulaştığını söyledi. Harekat ve Soçi mutabakatı ile ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarıldığını belirten Çelik "Terör örgütüne yönelik planlar bozuldu" dedi. Harekata karşı tavır alanlara da seslenen Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye karşı siyasi sabotajda bulunduğunu ifade etti.

GÜNDEM 24.10.2019, 18:52
Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu siyasi sabotaj yapmaya çalıştı

Önce Amerika ile varılan mutabakat ardından Soçi'deki tarihi mutabakat muhtırası... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin tezlerinin kabul edildiğini söyledi.

Partisinin genel merkezinde konuştu Çelik. PKK/PYD'ye yönelik planların bozulduğunu vurguladı. 

Gündeminde iç cehpede Türkiye'ye karşı konumlanan siyasetçiler de vardı. "Mahçup oldular" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi.

ulusal.com.tr

#ak parti #Ömer Çelik #Barış Pınarı Harekatı #soçi
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P