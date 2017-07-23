ABD destekli 15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışmasının bozguna uğratılmasında önemli rol oynayan kahramanlardan şehit astsubay Ömer Halisdemir'in adına, memleketi Niğde'de Kültür Merkezi yapıldı. Kültür merkezinde şehit Halisdemir'in özel eşyalarının sergilendiği bir müze de bulunuyor.

15 Temmuz'un seyrini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir'in adı yaşatılmaya devam ediliyor. Bu kez Kocaeli Belediyesi, Niğde'de Halisdemir adına Kültür Merkezi yaptırdı.



"Ömer Halisdemir Kültür Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.



Açılışta Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir konuştu.



Çukurkuyu Beldesi'ndeki merkezde şehit Halisdemir'in özel eşyalarının sergilendiği müze de bulunuyor.



Protokol üyeleri ve vatandaşlar müzeyi gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.





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