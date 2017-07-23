15 Temmuz'un seyrini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir'in adı yaşatılmaya devam ediliyor. Bu kez Kocaeli Belediyesi, Niğde'de Halisdemir adına Kültür Merkezi yaptırdı.
"Ömer Halisdemir Kültür Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.
Açılışta Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir konuştu.
Çukurkuyu Beldesi'ndeki merkezde şehit Halisdemir'in özel eşyalarının sergilendiği müze de bulunuyor.
Protokol üyeleri ve vatandaşlar müzeyi gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.
ulusal.com.tr
ABD destekli 15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışmasının bozguna uğratılmasında önemli rol oynayan kahramanlardan şehit astsubay Ömer Halisdemir'in adına, memleketi Niğde'de Kültür Merkezi yapıldı. Kültür merkezinde şehit Halisdemir'in özel eşyalarının sergilendiği bir müze de bulunuyor.
15 Temmuz'un seyrini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir'in adı yaşatılmaya devam ediliyor. Bu kez Kocaeli Belediyesi, Niğde'de Halisdemir adına Kültür Merkezi yaptırdı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.