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Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Amerikancı 15 temmuz Darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'ın mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Şanlıurfa'dan, Kayseri'den, İstanbul'dan geldiler, vatan kahramanını unutmadılar. 

FETÖ'cü darbe girişiminin bastırılmasında önemli bir görev üstlenen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı. 

Kahraman şehide dua etmek için yurdun dört bir yanından gelen oldu. 

Şehit Halisdemir için Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Bazı yurttaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürmüş, ardından çıkan çatışmada şehit olmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #15 temmuz #ömer halisdemir #semih terzi
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