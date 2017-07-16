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Ömer Halisdemir şehit düştüğü yerde ve saatte anıldı

FETÖ'cü darbe girişiminde Türkiye'nin kaderini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir şehit olduşunun birinci yılında unutulmadı. Darbeci general Semih Terzi'yi ölümü göze alıp vurarak darbenin seyrini değiştiren Halisdemir için, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu saat ve yerde anma töreni yapıldı.

Ömer Halisdemir şehit düştüğü yerde ve saatte anıldı

Bir an olsun düşünmedi ölümü. Çekti tetiği vurdu cuntayı anlından. Kendisi şehit oldu ama Türkiye'nin kaderini değiştirdi.

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlık sonrası şehitlik mertebesine ulaşan Astsubay Ömer Halisdemir, şehit olduğu yerde anıldı

Anma programı Halisdemir'in şehit olduğu saat 02.18'de başladı. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve silah arkadaşlarının hazır bulunduğu törene Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir de katıldı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesinde yapılan törende Bakan Işık, Halidemir'in kanının özel bir şekilde muhafaza edildiği noktadaki anıta çelenk bıraktı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #ömer halisdemir #özel kuvvetler komutanlığı
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