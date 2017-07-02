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Ömrünü Türkiye’ye adamıştı: Şakir Keçeli’ye veda

Bektaşi babası, aydınlanma önderi, hukukçu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in danışmanı Şakir Keçeli, Nevşehir Hacıbektaş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Muğla Datça’da geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında yaşama veda eden Keçeli’nin cenaze törenine ailesi, mücadele arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Ömrünü Türkiye’ye adamıştı: Şakir Keçeli’ye veda

Şakir Keçeli…Bektaşi babası, aydınlanma önderi, hukukçu ve mücadele adamı…

Muğla’nın Datça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 79 yaşında yaşama veda eden Şakir Keçeli bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de danışmanı olan Keçeli'nin cenaze töreni Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yapıldı. Törene Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kars, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Oktay Yıldırım ve parti yöneticileri katıldı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Şahkulu Dergahı Başkanı Mehmet Çamur ile CHP İl ve ilçe örgütlerinin yöneticileri de törene katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende mücadele arkadaşları Keçeli’yi anlattı.

Keçeli'nin naaşı, törendeki konuşmaların ardından “İz Bırakanlar” mezarlığında Fikret Otyam'ın yanına defnedildi. Defin işleminin ardından cenazeye katılan yurttaşlar Şakir Keçeli'nin mezarına karanfiller bıraktı. Törenin sona ermesinin ardından Hacıbektaş Belediyesi yurttaşlara lokma dağıttı.
 
Haber: Sinan Sungur
Kamera: Barış Yurteri
ulusal.com.tr

Etiketler; #Şakir Keçeli #Nevşehir #doğu perinçek #vatan partisi #muğla #Datça
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