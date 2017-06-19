On Numara 19 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 10 bilen 2 kişi, 136 bin 464'er lira ikramiye kazandı

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 136 bin 464 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 72 kişi 2 bin 527 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 339 kişi 135 lira 95'er kuruş, 7 bilen 14 bin 108 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 88 bin 486 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 775 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Kemer ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinden yatırdığı belirtildi.



Toplam 1 milyon 819 bin 513 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 725 bin 270 lira 34 kuruş KDV, 404 bin 336 lira 37 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.



