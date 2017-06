Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Pazartesi gerçekleştirilen On Numara çekilişinde bu haftanın talihlileri belli oldu.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Pazartesi gerçekleştirilen On Numara çekilişinde bu haftanın talihlileri belli oldu. Geçen haftadan devir olmayan On Numara'nın 777’nci hafta çekilişinde kimler kazandı? İşte 26 Haziran Pazartesi On Numara çekilişinde kazandıran numaralar: 31, 46, 60, 30, 75, 51, 41, 1, 28, 14, 34, 52, 55, 59, 18, 8, 45, 19, 48, 65, 7, 17 oldu.



Milli Piyango İdaresi tarafından On Numara çekilişi ile yapılan açıklamaya göre büyük ikramiye kazanan talihliler kuponlarını Antalya’nın Kemer ilçesi ve İzmir’in Karşıyaka ilçesinden yatırdı. Büyük ikramiye kazanan talihliler dışında On Numara çekilişi sonucunda 9 bilen 72 talihli 2 bin 527 lira 85 kuruş, 8 bilen bin 339 talihli 135 lira 95 kuruş, 7 bilen 14 bin 108 talihli 24 lira 50 kuruş, 6 bilen 88 bin 486 talihli 4 lira 15 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekiliş ile hiçbir sayıyı doğru tahmin edemeyenler de 3 lira 20 kuruş almaya hak kazandı.



Çekiliş sonucunda toplam 1 milyon 819 bin 513 lira 55 kuruş ikramiye dağıtımı yapıldı. Kamuya KDV olarak 725 bin 270 lira 34 kuruş aktarımın yapıldığı çekilişte, Şans Oyunları vergisi olarak da 404 bin 336 lira 37 kuruş aktarıldı.



ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişi sonucunda 6 bilen, 7 bilen, 8 bilen, 9 bilen ve 10 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almak için hak kazanan talihlilerden;

6 ve 7 bilenler loto bayilerinden,



8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,



10 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



On Numara çekilişi ile ikramiye kazanan talihliler, ikramiyelerini bir yıl içinde ilgili yerden almalıdır. Bir yıl içinde alınmayan ikramiye tutarları, zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları için ödeme yapılmaz. Bu ikramiyeler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gelir olarak kayıt edilir.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara kuponunda kolonlar bulunur. Her kolonda 1’den 80’e kadar sayılar yer alır. Bir kolon içerisinden 10 sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. Çekiliş ile 22 tane sayı belirlenir. Belirlenen sayılar içinden 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almaya hak kazanırlar. Çekilişe katılan ancak 22 sayıdan hiç birini doğru tahmin edemeyen kişilere de Milli Piyango tarafından ikramiye ödemesi yapılır.



On Numara çekilişi için bir sınırlama yoktur. İstenilen sayıda kolon ile çekilişe katılım sağlanabilir. On Numara kuponu üzerinde bulunan çoklu işaret kutucuğu işaretlenerek, oynanan sayılar düzenlenecek olan 2, 3 ve 4 çekiliş için de geçerli sayılabilir.



ON NUMARA HAKKINDA



18 yaşından küçük olanlar, düzenlenen çekilişlere katılamazlar. Çekilişe katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. On Numara çekilişi sonucunda talihlilere dağıtılacak olan ikramiye tutarları, o hafta gerçekleştirilecek çekiliş hasılatı üzerinden hesaplanır. Çekiliş ile bir ikramiye grubunda sayıları doğru bilen çıkmazsa ikramiye üst grup ikramiyesine devredilir. Eğer 10 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilmezse, bu ikramiye tutarı verilmek üzere sonraki haftaya devreder.



Çekilişler katılım, Milli Piyango İdaresi tarafından yetki verilen bayiler aracılığı ile yapılmalıdır. Aksi durumda ikramiye ödemesi gerçekleştirilmez./Vatan