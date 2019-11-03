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Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü.

GÜNDEM 03.11.2019, 22:28
Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye ve Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerinin yanı sıra ABD Kongresi ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. 

Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Önal'ın, dün ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye ve Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerinin yanı sıra ABD Kongresi ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüşmüş, görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştı.

Kaynak: AA
#abd
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