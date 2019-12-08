Önce 2 sayfa 9 maddeyi açıkla!

Bir tarafta yeni parti çalışmaları bir tarafta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski ekonomi bakanı Ali Babacan'ın destekçisi ...

Peki Gül yeni parti çalışmalarının neresinde? Kapalı kapılar arkasında Gül'ün parti çalışmalarına destek olduğu, hatta çatı Cumhurbaşkanı olacağı iddia ediliyor.

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül, yakın ilişki içerisindeler...

Abdullah Gül, denince akla ilk önce Amerika ile yaptığı 2 sayfa 9 maddelik anlaşa geliyor. Tarihe kara bir leke olarak geçti. 2 Nisan 2003 tarihinde Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’la ‘2 sayfa 9 maddelik’ gizli bir anlaşma imzaladığını itiraf etti.

AMERİKA İLE GİZLİ ANLAŞAMA YAPTI

Gül, "ABD Dışişleri Bakanı Powell’la ‘2 sayfa 9 maddelik’ bir plan üzerinde anlaştık... Ama ben her yaptığımı açıklayamam ki!.. Gizli olan bir sürü gelişme var!...” demişti.

Batı merkezlerinde ‘"hoşgörünün temsilcisi" gibi sunulan Gül yaptığı bu anlaşma ile Türkiye'nin birçok noktada elini kolunu bağladı.

Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerekse de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye düşmanı politikaların altına imza attı. Gizli anlaşmanın hizmet ettiği amaçlar şöyleydi:

* Eyaletleşmenin önü açılacak.

* Kürdistan tanınacak.

* Türk ordusunun gücü ve kabiliyeti sınırlandırılacak.

* PKK’ya karşı sınır ötesi harekât izinsiz yapılmayacak.

* ABD’ye şartsız üs verilecek.

* Kıbrıs’ta Annan Planı uygulanacak.

Ve Ergenekon kumpas davası... Abdullah Gül, burada da aktif görev aldı. 7 Mayıs 2006’daki Danıştay saldırısının hemen ardından Abdullah Gül’ün ilk icraatı, okları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yöneltmek oldu. Gül, “Çetenin başı, ordudan atılma bir yüzbaşı” açıklamasıyla emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’i işaret etti.

Döneminde aldığı ödülle de gündeme gelmişti eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House tarafından 2010'un "Devlet Adamı" seçildi. Ödülde Gül'ün, Irak’taki arabuluculuk rolü, Türkiye-Ortadoğu ilişkilerinde aldığı roller, Kıbrıs sorunu, AB’yle ilişkiler, Türkiye-Ermenistan ilişkileri etkili oldu. Dikkat çeken ayrıntı ise bu kuruluştan ödül almak için İngiltere çıkarlarına hizmet etmek gerekiyor.

Chatham House’ ziyaretiyle konuşulan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gül'e övgüler dizmişti. Belediye seçimlerinde Gül "Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız" demişti. İmamoğlu, Abdullah Gül’e teşekkür ederek, “Seslerinin daha gür çıkmasını istiyorum" sözleriyle karşılık vermişti.



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