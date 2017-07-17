Edirne'den Ardahan'a yurdun dört bir yanından 130 genç, Antalya'nın Alanya İlçesinde, Yaz Akademisinde bir araya geldi. Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri 5 gün boyunca hem öğrendiler, hem de eğlendiler. Anadolu'nun en güzel öğretileri olan imece ve paylaşım kültürü bu kampta hayat buldu. Gençler, kampın son gününde kapılarını Ulusal Kanal'a açtı.

0 0 0 0

Güvenliğinden yemeklerin hazırlanışına, sabah sporlarının yapılışından kampın işleyişine kadar burada her şeyin sorumlusu gençler...



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek ve Yıldırım Koç ile Yard.Doç.Dr. Atakan Hatipoğlu gençlere kampta eğitim verdi.



Kampa ilk kez katılan da vardı, daha önce 5 kez bu deneyimden geçen de.



Ve ilk dönem kampları tamamlandı. 2. dönem için tüm gençlik kamplara katılmaya çağrıldı.



Haber-Kamera: Devrim Aşkın Karasoy

ulusal.com.tr